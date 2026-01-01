Най-малко двама души загинаха, а над 30 са ранени, след като рано днес избухна пожар в покривната конструкция на болница в северния германски град Лудвигслуст, съобщават медиите, позовавайки се на полицията.
In Ludwigslust ist in einem Krankenhaus ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei gibt es zwei Tote. Die Lage ist inzwischen unter Kontrolle. https://t.co/GzWIyvqXsF— stern (@sternde) July 2, 2026
Според информация, получена от вестник „Билд“, в сградата са се намирали 82 пациенти в момента на пожара. Пожарът е избухнал в една от секциите на болницата Helene-von-Bulow-Klinikum.
The blaze is believed to have begun in a hospital ward at 04:30 am, with the two fatalities confirmed as patients. https://t.co/LNbAwFIqWq— The Brussels Times (@BrusselsTimes) July 2, 2026
Вестник „Nordkurier“ съобщи, че се предполага пожарът да е започнал в покривната конструкция на сградата на радиологията, като димът бързо се е разпространил из цялата болнична сграда.
2 Killed, 30 Injured in German Hospital Fire #QNAhttps://t.co/M0CZLVYwmv pic.twitter.com/JZQhrOCVdV— Qatar News Agency (@QNAEnglish) July 2, 2026
Точна информация относно естеството и тежестта на нараняванията не е налична. Полицията съобщи, че поне един човек е бил подложен на реанимация и не е ясно дали този човек е сред загиналите.
Más de 30 heridos en un incendio en un hospital del norte de Alemaniahttps://t.co/qfDfsgzQv6— EP Internacional (@EPinternacional) July 2, 2026
Драматични кадри от мястото показаха как пациенти са изнасяни от болницата – някои в легла, други в инвалидни колички. Облечени в болнични престилки, те се виждат на тротоара или на тревните площи пред горящата болница. Дим се издигаше и се разпространяваше из целия комплекс.