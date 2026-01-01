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Най-малко двама души загинаха, а над 30 са ранени, след като рано днес избухна пожар в покривната конструкция на болница в северния германски град Лудвигслуст, съобщават медиите, позовавайки се на полицията.

Според информация, получена от вестник „Билд“, в сградата са се намирали 82 пациенти в момента на пожара. Пожарът е избухнал в една от секциите на болницата Helene-von-Bulow-Klinikum.

Вестник „Nordkurier“ съобщи, че се предполага пожарът да е започнал в покривната конструкция на сградата на радиологията, като димът бързо се е разпространил из цялата болнична сграда.

Точна информация относно естеството и тежестта на нараняванията не е налична. Полицията съобщи, че поне един човек е бил подложен на реанимация и не е ясно дали този човек е сред загиналите.

Драматични кадри от мястото показаха как пациенти са изнасяни от болницата – някои в легла, други в инвалидни колички. Облечени в болнични престилки, те се виждат на тротоара или на тревните площи пред горящата болница. Дим се издигаше и се разпространяваше из целия комплекс. 

БГНЕС
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