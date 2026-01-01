Мъж на 29 години е пострадал след падане от индивидуално електрическо превозно средство в Стара Загора. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града

По първоначална информация на 1 юли, в 17:00 ч., в Стара Загора по ул. "Хр. Ботев" се движило индивидуално електрическо превозно средство без регистрационна табела, управлявано от 29-годишен мъж.

15-годишен с електрическо превозно средство пострада при катастрофа с кола в Стара Загора

Водачът губи контрол над управляваното превозно средство и пада на пътното платно. Мъжът е откаран от екип на ЦСМП в болница в Стара Загора, където му е оказана медицинска помощ и е освободен.

Той е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. В сектор "Пътна полиция" е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за ПТП с пострадало лице.