Полицейски служители на ОДМВР-Благоевград проведоха специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, съобщиха от МВР.

При спецоперацията е констатирано следното:

След извършена, около 00:05 часа на 21.03.2026 г. в центъра на с. Корница, общ. Гоце Делчев, проверка на 26-годишен мъж от същото село, у него са намерени и иззети около 0,47 грама сух канабис и около 1,16 грама амфетамин. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 01:05 часа на 22.03.2026 г. в с. Брезница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е проверен 29-годишен жител на селото. У същия е открит полиетиленов плик, съдържащ около 1,06 грама наркотично вещество, реагиращо положително на амфетамин. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Петрич са задържани 44-годишна жена и 27-годишен мъж от с. Беласица, след като около 22:00 часа на 21.03.2026 г. в ресторант в с. Беласица, у жената е открито пликче, съдържащо около 0,20 грама кокаин, а у мъжа – пликче, съдържащо около 0,35 грама кокаин. По случаите са образувани досъдебни производства.

На 22.03.2026 г. около 22:40 часа в района на ул. „Броди“ в гр. Благоевград, от органите на реда е проверен 17-годишен младеж от града, у когото е намерена цигара, съдържаща около 0,2 грама марихуана. По случая е образуван заявителски материал.