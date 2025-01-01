Двама криминално проявени мъже са задържани при специализирана полицейска операция за противодействие на разпространението на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията се проведе на 3 декември с цел разкриване и документиране на развиваната от тях престъпна дейност, свързана с разпространението на кокаин. Под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград са извършени претърсвания на два адреса в исперихското село Духовец и във Велико Търново.

Групата е наблюдавана повече от половин година. В хода на образувано досъдебно производство по чл. 354 А, ал.1 от Наказателния кодекс е установено, че лицата са съпричастни към извършването на множество криминални деяния на територията на област Разград.

Пресцентър МВР

На 1 октомври при извършено претърсване на лек автомобил и фирмен офис в Исперих са иззети 28,45 грама бяло прахообразно вещество, което при тестване реагира положително на кокаин.

На 13 октомври в друг автомобил, спрян от полицейски служители до бензиностанция в Исперих, са намерени 4 полиетиленови плика с 43,7 грама бяло вещество. След направен нарко-полеви тест съдържанието реагира положително на кокаин. В хода на разследването са иззети още газ-сигнален пистолет, боеприпаси за огнестрелно оръжие и ловни патрони.

Пресцентър МВР

След полицейската акция вчера са повдигнати обвинения на 33-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа и 43-годишен мъж, който е задържан с прокурорска мярка за 72 часа. Продължава работата по разследване и документиране на престъпленията.

Окръжният съд в Разград ще гледа мярката на 43-годишния обвиняем този следобед.