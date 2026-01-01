45-годишна шофьорка блъсна 57-годишен мъж в Русе и избяга, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал нна ул. „Тодор Икономов“. Пострадалият пешеходец е транспортиран в болница, където е установено, че е получил контузни рани на двете колена.

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След преглед е освободен за домашно лечение. По-късно водачката е установена по свидетелски показания и след извършена справка.

Пробите за употреба на алкохол са отрицателни. Причината за инцидента е определена като - отнемане на предимството на пешеходец.