Полицай спаси 14-годишно момче от водите на река Марица край село Огняново

Младши инспектор Трендафил Трифонов работи от 29 години в ОДМВР – Пазарджик. Пред NOVA той разказа, че за първи път в практиката си се налага да спасява човек от удавяне. Той е баща на две деца, има и внуци.

Полицай спаси дете, повлечено от течението на река Марица (ВИДЕО)

Около 14:00 часа в сряда в полицията в Пазарджик постъпва сигнал за опасна ситуация с две деца в коритото на река Марица, край село Огняново. Веднага от районното управление към мястото тръгва автопатрул. „Пристигайки на място, горе от моста чухме детето да вика за помощ, но не го виждахме. Детето се оказа в близост до колегата Трифонов. Той скочи във водата, спаси детето и го изкара”, разказа старши инспектор в ОД на МВР Пазарджик Стоян Медаров.

По пътя си те подават сигнал към кварталните полицаи, които в този момент се намирам близо до село Огняново. „Заедно с детето, което се държеше за бетоновия стълб под моста, е имало още две деца. Едното, от които е подало сигнала”, каза Али Калъч, инспектор в ОД на МВР Пазарджик.

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Сигналът получава и полицейският инспектор на село Огняново Трендафил Трифонов, който на втората минута вече е при децата и без да се колебае влиза в реката. „Детето само ми каза, че се изпуска. Аз му отговорих да задържи 10 секунди. Свалих си оръжието и влезнах. Плувах по непремерен риск, тъй като там течението на водата е доста силно, в средата на коритото се събира цялата вода на реката. Само главата на момчето беше над водата, ако се беше изпуснало, течението щеше да го отнесе. Дълбочината става може би над 2 метра след моста”, сподели Трифонов.

Полицаите казват, че не се чувстват горди и смятат, че просто са изпълнили задълженията си. „Важното е, е детето се прибра живо и здраво при семейството си” ,допълни ст. инспектор Медаров.