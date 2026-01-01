Пожар избухна в „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево“, съобщиха от МОСВ.

Сигналът за огъня е подаден в 10:30 часа в РИОСВ-Бургас. Охраната на обекта е уведомила за пожара на телефон 112.

Едновременно е постъпило и уведомление за възникналата ситуация от Община Созопол - собственик на регионалното депо.

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Пожарните автомобили са на място и са предприели незабавно гасене на огнището. Контролът за неразпространение на пожара се осъществява от операторите на смяна, като за целта се използва изградената противопожарна система на обекта.

Самозапалването е възникнало около 10:07 часа в участък, на който се намира енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци.

Екип от РИОСВ пътува към мястото. Предприети са и превантивни мерки за засипване със земни маси и поетапно запръстяване след потушаване на откритите пламъци. Пожарът е локализиран.