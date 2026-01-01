23-годишната Карис Дъглас, дъщеря на холивудските звезди Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс, впечатли почитателите не само с първите си сериозни актьорски изяви, но и с поразителната си прилика с известната си майка.

Младата актриса, която миналата година завърши университета „Браун“ със специалности кино и международни отношения, направи своя театрален дебют в Ню Йорк с участие в пиесата „Чайката“ на Антон Чехов.

Постановката беше представена между 20 и 27 юни в театралното пространство „Сейнт Лидия“ в Бруклин, а видеоклипове от спектакъла, публикувани в Instagram, бързо привлякоха вниманието на феновете.

На кадрите Карис изпълнява няколко емоционални сцени, включително признание в любов към един от героите. В края на представлението тя излиза заедно с останалите актьори на поклон пред публиката, а след това раздава автографи на зрители.

Според близък до семейството източник, цитиран от Daily Mail, Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс са изключително горди с постиженията на дъщеря си.

В социалните мрежи последваха множество коментари, като мнозина отбелязаха силната ѝ прилика с майка ѝ.

„Гласът ѝ звучи точно като този на Катрин“, пише един потребител.

„Стилна като майка си“, коментира друг.

„Зашеметяваща. Истинско копие на майка си“, гласи още един от коментарите.

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Други обаче виждат повече от баща ѝ в чертите и играта ѝ.

„В очите ѝ се вижда Майкъл Дъглас“, отбелязва фен, а друг допълва: „Веднага разбираш, че е негова дъщеря.“

Gulliver/Getty Images

Наред с външността, зрителите похвалиха и актьорските ѝ умения.

„Тя е наистина добра – наследила е таланта на баща си“, пише един от коментиращите.

След дипломирането си Карис заяви пред списание People, че възнамерява да се посвети на актьорството.

„Израснах в театъра. Не съм изучавала актьорско майсторство в университета, но винаги съм била заобиколена от изкуството и искам да продължа да се развивам в тази посока“, сподели тя.

Gulliver/Getty Images

В интервю за Town & Country още през 2018 г. Карис разказа как родителите ѝ винаги са се стремели да я държат здраво стъпила на земята.

„Те непрекъснато ми напомнят да осъзнавам колко необикновен живот водя и никога да не го приемам за даденост“, каза тя.

Катрин Зита-Джоунс, която е омъжена за Майкъл Дъглас от 2000 г., неведнъж е говорила за възпитанието на двете им деца – Карис и по-големия ѝ брат Дилън.

„Най-важното, което исках да им предам, са добрите обноски. Няма нищо по-лошо от привилегировано дете без възпитание“, казва актрисата.

През 2021 г. тя призна в предаването Today, че първоначално двамата с Дъглас дори са се надявали децата им да изберат друга професия.

„Но видяхме колко силна е страстта им към актьорството. Те познават и хубавите, и трудните страни на славата, но обичат самото изкуство“, обясни Зита-Джоунс.

По думите ѝ Карис и Дилън години наред са посещавали театрални лагери и са работили усилено върху актьорските си умения.