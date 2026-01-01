23-годишната Карис Дъглас, дъщеря на холивудските звезди Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс, впечатли почитателите не само с първите си сериозни актьорски изяви, но и с поразителната си прилика с известната си майка.
Младата актриса, която миналата година завърши университета „Браун“ със специалности кино и международни отношения, направи своя театрален дебют в Ню Йорк с участие в пиесата „Чайката“ на Антон Чехов.
Постановката беше представена между 20 и 27 юни в театралното пространство „Сейнт Лидия“ в Бруклин, а видеоклипове от спектакъла, публикувани в Instagram, бързо привлякоха вниманието на феновете.
На кадрите Карис изпълнява няколко емоционални сцени, включително признание в любов към един от героите. В края на представлението тя излиза заедно с останалите актьори на поклон пред публиката, а след това раздава автографи на зрители.
Според близък до семейството източник, цитиран от Daily Mail, Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс са изключително горди с постиженията на дъщеря си.
Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones' stunning nepo baby daughter Carys, 23, looks exactly like her famous mom as she embarks on acting career https://t.co/1pUd97MnUo— Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026
В социалните мрежи последваха множество коментари, като мнозина отбелязаха силната ѝ прилика с майка ѝ.
„Гласът ѝ звучи точно като този на Катрин“, пише един потребител.
„Стилна като майка си“, коментира друг.
„Зашеметяваща. Истинско копие на майка си“, гласи още един от коментарите.
Други обаче виждат повече от баща ѝ в чертите и играта ѝ.
„В очите ѝ се вижда Майкъл Дъглас“, отбелязва фен, а друг допълва: „Веднага разбираш, че е негова дъщеря.“
Наред с външността, зрителите похвалиха и актьорските ѝ умения.
„Тя е наистина добра – наследила е таланта на баща си“, пише един от коментиращите.
След дипломирането си Карис заяви пред списание People, че възнамерява да се посвети на актьорството.
„Израснах в театъра. Не съм изучавала актьорско майсторство в университета, но винаги съм била заобиколена от изкуството и искам да продължа да се развивам в тази посока“, сподели тя.
В интервю за Town & Country още през 2018 г. Карис разказа как родителите ѝ винаги са се стремели да я държат здраво стъпила на земята.
„Те непрекъснато ми напомнят да осъзнавам колко необикновен живот водя и никога да не го приемам за даденост“, каза тя.
Катрин Зита-Джоунс, която е омъжена за Майкъл Дъглас от 2000 г., неведнъж е говорила за възпитанието на двете им деца – Карис и по-големия ѝ брат Дилън.
„Най-важното, което исках да им предам, са добрите обноски. Няма нищо по-лошо от привилегировано дете без възпитание“, казва актрисата.
През 2021 г. тя призна в предаването Today, че първоначално двамата с Дъглас дори са се надявали децата им да изберат друга професия.
„Но видяхме колко силна е страстта им към актьорството. Те познават и хубавите, и трудните страни на славата, но обичат самото изкуство“, обясни Зита-Джоунс.
По думите ѝ Карис и Дилън години наред са посещавали театрални лагери и са работили усилено върху актьорските си умения.