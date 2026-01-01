Под надзора на прокуратурата се води разследване за убийството на 80-годишна жена във Видин, съобщиха от обвинението.

Припомняме, че на 1 юли 38-годишен мъж е подал сигнал, че е убил баба си в дома им.

Задържаха 38-годишен видинчанин за убийство на баба му с нож

При извършения първоначален оглед по тялото на жената са установени видими травматични увреждания. Иззети са множество веществени доказателства от значение за разкриване на престъплението.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за това, че умишлено умъртвил жената чрез нанасяне на множество удари с ръка и твърд предмет, като деянието е извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост.

Той е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.