Полицията във Видин задържа 38-годишен видинчанин, заподозрян в убийството на неговата баба, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Тази нощ в 00.42 часа той съобщил на тел. 112, че е убил с нож баба си в дома им във Видин.

Пристигналият на адреса екип на Спешна помощ констатирал смъртта на 80-годишната жена.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Трупът е транспортиран за аутопсия в местната болница. Уведомена е прокуратурата.

Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по чл.115 от Наказателния кодекс.