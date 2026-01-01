Комисията за финансов надзор (КФН) е подала сигнал до прокуратурата във връзка с получена информация за сключени договори за продажба на активи на застрахователното дружество с отнет лиценз „ДаллБогг: Живот и здраве“, които нарушават интересите на застрахованите лица и увреждат имуществото на компанията. Това съобщи председателят на КФН Васил Големански.

В деня, в който Комисията е взела решение за отнемане на лиценза на дружеството, е постъпило уведомление от „Търговска лига“ за сключен договор от 16 декември 2025 г. за прехвърляне на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и здраве“, което е еднолична собственост на застрахователя. Стойността на сделката е близо 11 млн. евро. Договорът обаче не е бил посочен в документите, представени за надзорни цели пред Кoмисията, включително и в плана за възстановяване на платежоспособността на дружеството, представен на в КФН на 11 май 2026 г.

КФН отне лиценза на „ДаллБогг: Живот и здраве“ - какво се случва със застраховките на хората (ВИДЕО)

Комисията уточнява, че прехвърлянето не е било осъществено, тъй като на 2 април 2026 г. на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ е наложена забрана за разпореждане с активите на застрахователя.

Председателят на КФН посочи, че през последната седмица в Комисията са постъпили уведомления за съдебни производства, образувани пред Софийския градски съд, както и в окръжните съдилища във Враца и Велико Търново, свързани с искове за обвяване за окончателни на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Квесторите на дружеството вече са предприели действия по обжалване на издадените съдебни актове.

Заместник-председателят на КФН – Пламен Данаилов, посочи, че в плана за възстановяване на платежоспособността на застрахователя, внесен в КФН през май, същите недвижими имоти са били представени като собствени активи на дружеството, които следва да бъдат управлявани или използвани за осигуряване на ликвидност.

След като отнеха лиценза на „ДаллБогг: Живот и здраве“ - какво се случва със застраховките на хората (ВИДЕО)

По негови данни имотът в Бусманци е придобит за 47,5 млн. лева, а в предварителния договор е оценен на около 15 млн. евро. Имотът във Велико Търново е закупен за близо 9 млн. лева, като договорената продажна цена е 1,2 млн. евро. Имотът във Враца е придобит за около 14 млн. лева и впоследствие преоценен на 80 млн. лева, но според предварителния договор се продава за приблизително 14 млн. евро.

КФН подчертава, че е спорен и начинът на разплащане по сделките. По думите на Данаилов значителна част от плащанията са предвидени чрез цесии, което може да увреди интересите на застрахованите лица.

Сигнал е изпратен и до Националната агенция за приходите, след като е получена информация, че задатъци по част от сделките са били плащани в брой, което е в противоречие със законовите ограничения за плащанията в наличност.

Броят на активните застраховки в „ДаллБогг: Живот и здраве“ намалява с между 8 000 и 10 000 седмично, тъй като дружеството няма право да сключва нови полици.

Квесторите са установили сериозни организационни проблеми при обработката на информацията и комуникацията с клиентите.

Въпреки затрудненията, КФН очаква в рамките на седмица да бъдат създадени необходимите условия, така че процесът по комуникация с клиентите на дружеството да бъде нормализиран.

„Полиците са валидни и обезщетенията по тях ще продължат да се изплащат“, подчерта Големански.

От застрахователното дружество изпратиха позиция:

"Мафията в КФН и техните ментори, за което многократно сме информирали обществеността и новото правителство, довършиха своя заговор. След като поискаха компанията от собствениците и не я получиха, отнеха лиценза ѝ и сега продължават със финансовото задушаване и разграбване чрез злоупотребата с правомощия и административна репресия - без правомощия", пишат от „ДаллБогг: Живот и здраве“.

Вместо да защитава застрахованите лица, КФН прави пресконференция, за да манипулира общественото мнение, сезираните и несезираните правораздавателни и правоимащ и държавни органи, правораздава чрез медиите и маскира своята неспособност да управлява това огромно застрахователно дружество.

От дружеството посочват, че „ДаллБогг“ е успял да се позиционира на шест европейски пазара и към момента на отнемане на лиценза е бил в стабилно финансово състояние, с добре развита организационна структура.

По информация на компанията на квесторите е предоставен допълнителен офисен етаж в отделна сграда, като те изпълняват задълженията си по управление на активите.

От „ДаллБогг“ твърдят още, че възнагражденията на квесторите са определени от КФН и се изплащат от активите на дружеството, като според тях размерът им е значително по-висок от средните възнаграждения в публичния сектор.

От „ДаллБогг: Живот и здраве“ изразяват критика към действията на Комисията за финансов надзор (КФН), като твърдят, че в последните седмици е създадена значителна нестабилност в дейността на дружеството, включително забавяне на плащания по щети в България и чужбина и затруднения в защитата на интересите на застрахованите лица.

От компанията посочват още, че след отнемането на лиценза и назначаването на квестори е настъпило значително текучество на персонал, включително част от квалифицираните служители.

Според позицията на дружеството, извършените преди наложената забрана сделки с активи са били законосъобразни и са насочени към осигуряване на ликвидност в интерес на застрахованите лица.

„ДаллБогг“ твърди също, че част от активите, включително пенсионноосигурително дружество на компанията, не са били включени в определени документи поради вече извършени трансакции към момента на подаването им.

Компанията оспорва публични твърдения на регулатора и посочва, че част от оценките и анализите се основават на спорни интерпретации на данни и методологии.

От дружеството заявяват още, че продължават да съдействат на назначените квестори и на компетентните органи с цел изясняване на всички обстоятелства по случая.