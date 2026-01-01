Петролен танкер в Ормузкия проток бе ударен и повреден от "неидентифициран снаряд", съобщи британската агенция за морска сигурност ЮКМТО. До инцидента се стигна след първата размяна на удари между САЩ и Иран след сключеното споразумение между тях за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Плавателният съд понесе щети по мостика. Според постъпващите сведени екипажът е невредим", посочи ЮКМТО, докато друга британска компания за морска сигурност "Вангард Тех" уточни, че става дума за плаващия под панамски флаг танкер "КИКУ".

Тръмп: Иран атакува с дронове кораби, минаващи през Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), идеологическата армия на режима, обяви по-рано днес, че е атакувал американски позиции в Залива след ударите на САЩ по Иран.

Дотук се стигна, след като в четвъртък товарен кораб на тайванска компания беше улучен отново от неуточнен снаряд в Ормузкия проток. Впоследствие президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран е атакувал плавателния съд с четири дрона камикадзе и обеща военен отговор.

Снощи бе съобщено, че Вашингтон е ударил цели в Иран, на което Ислямската република отговори с нападение срещу американски обекти в Бахрейн.

САЩ удариха ирански военни обекти, Техеран върна с атаки срещу американски позиции

В четвъртък КГИР заяви, цитиран от официалната агенция ИРНА, че всеки маршрут през Ормузкия проток извън контрола на Техеран е "неприемлив". Гвардейците казаха това, след като Оман съобщи, че е отворил в свои води безопасен коридор за преминаване на кораби през Ормузкия проток.

В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че още кораби са поискали разрешение от Иран да преминат през пролива, след като съдове, опитали да преминат без позволение, са се сблъскали с предупредителни изстрели, предаде Ройтерс.