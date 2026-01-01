Съединените щати нанесоха въздушни удари по военни цели в Иран в отговор на нападението срещу търговски кораб в Ормузкия проток. Това потвърди Централното командване на въоръжените сили на САЩ, след като по-рано президентът Доналд Тръмп намекна за предстоящ отговор с думите: „Ще разберете“, запитан дали Техеран ще понесе последствия.

По-рано в петък Тръмп съобщи, че Иран е атакувал с най-малко четири щурмови дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток. По думите му един от дроновете камикадзе е поразил палубата на товарен кораб и е нанесъл щети, но плавателният съд е успял да продължи курса си. Останалите три дрона са били свалени от американските сили. Американският президент определи атаката като „глупаво нарушение“ на постигнатото споразумение за прекратяване на огъня.

Тръмп: Иран атакува с дронове кораби, минаващи през Ормузкия проток

По данни на американските военни последвалите удари са били насочени срещу складове за ирански ракети и дронове, както и срещу крайбрежни радарни системи. Малко преди официалното потвърждение ирански медии съобщиха за експлозия в град Сирик в южната част на страната, без да посочат причината.

Малко след американската операция Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция заяви, че е атакувал американски военни позиции в региона в отговор на поредния удар на САЩ срещу Иран. От Техеран не уточниха кои обекти са били поразени.

По-рано близката до властите агенция ИСНА публикува изявление, приписвано на Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция, в което се казваше, че отговорът на Иран ще бъде „бърз и решителен“. По-късно публикацията беше изтрита от сайта на агенцията.