На 5 май, вторник, президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-рото Народно събрание за съставяне на ново правителство. На "Дондуков" 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии.

Ключова политическа седмица: Кога Йотова ще връчи първия мандат

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова ще приеме, както следва:

От 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“;

От 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“;

От 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“;

От 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател.

Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, в срока по предходната алинея президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.