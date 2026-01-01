Специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията ще обсъди днес данни от наблюдението за опити за външно влияние в предсрочните избори за Народно събрание в България от 19 април. Това съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Сред участниците в събитието ще бъдат служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и разследващият журналист Христо Грозев, се посочва в съобщение на ЕП. Отбелязва се, че последните избори у нас бяха осмите поред за последните пет години. Допълва се, че изборите са се състояли на фона на политическа нестабилност и опасения за корупция.

Според оценката на наблюдателите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа последните избори за народни представители в нашата страна са били произведени прозрачно. Онлайн кампанията изигра важна роля за ангажираността на избирателите и улесни разпространението на дезинформация, включително за дейността на правителството, отбелязаха международните наблюдатели.

Въпреки че властите създадоха възможности за справяне с дезинформацията и опитите за чуждестранната намеса, пропуските в прилагането на европейското законодателство и бавното съгласуване между институциите затрудниха тяхната ефективност, се допълва в техните заключения.