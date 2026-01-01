Изборите в ЕС няма да се определят от алгоритмите на онлайн платформите, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с предстоящите избори в Унгария и посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Будапеща.

Европа е място, където мненията може да се изразяват свободно, но не е позволено едни виждания да бъдат подсилвани, а други да бъдат заглушавани с помощта на алгоритми, добави той, цитиран от кореспондента на БТА Николай Желязков. По неговите думи това е причината ЕК да води разследвания срещу "Мета" и "ТикТок". "Мета" заглушава някои политически гласове в Европа, каза говорителят. Взимаме мерки изборите да бъдат единствено в ръцете на европейските граждани и на никой друг, заяви говорителят.

Той се въздържа да коментира изказванията на Ванс, свързани с ЕС и европейското законодателство, но отбеляза, че посещението на вицепрезидента на САЩ в Будапеща е само пет дни преди унгарските избори. Европейските правила се въвеждат след одобрение от държавите в ЕС и Европейския парламент, допълни говорителят. Той каза, че ЕС ще използва дипломатическите канали, за да запознае САЩ със своите притеснения, свързани с дейността на онлайн платформите. Попитан какви точно тревоги има ЕС, говорителят не пожела да даде ясен отговор.

Припомняме, че първият тур на последната президентска надпревара в Румния през 2024 г., спечелен от Калин Джорджеску, бе анулиран от Конституционния съд в страната. Това стана след разсекретяването на разузнавателни данни, които показват, че Русия се е намесила в изборния процес.

На 2 април т.г. "Политико" съобщи, че България е поискала съдействие от ЕС за противодействие на външна намеса, свързана с Русия, преди предстоящите парламентарни избори у нас.