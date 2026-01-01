41-годишен шофьор с над 3 промила алкохол се заби в метална ограда в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 1 май на кръговото кръстовище между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Ген. Скобелев“.

Водачът е загубил контрол при напускане на кръговото в посока бул. „Ген. Скобелев“ и се е ударил в металната ограда, разделяща пътните платна.

Той е без наранявания. Тестът му е отчел 3,40 промила. Водачът е отказал в медицинско заведение да даде биологични проби за анализ и срещу него са предприети необходимите административно-наказателни мерки.