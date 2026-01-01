Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че украински дронове може да прелетят над Москва на 9 май, когато в руската столица ще се проведе военен парад по повод 81-ата годишнина от победата във Втората световна война.

„Русия обяви парад за Деня на победата на 9 май, но на този парад няма да има военна техника. Това ще бъде първият път от много, много години, ако това наистина е вярно, в който те не могат да си позволят да представят техника на парада. А украински дронове също могат да прелетят по време на този парад“, каза той по време на 8-ата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван.

Според него това е знак, че Москва „вече не е толкова силна“.

„Трябва да продължим да оказваме натиск върху тях, да ги притискаме със санкции. И благодаря за 20-ия пакет санкции“, добави той.

Украински дрон порази сграда в Москва

В отделно изявление в Telegram украинският държавен глава съобщи, че е провел важен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Обсъдихме европейския пакет за подкрепа - графика за първия транш, който ще бъде използван за съвместно производство на дронове“, посочи той, цитиран от Анадолската новинарска агенция.

По думите на Зеленски двете страни са се договорили „активно да се придвижат към споразумение за дронове“ и са обсъдили детайли за възможно сътрудничество в областта на сигурността.

Украйна подготвя план за създаване на необходимата инфраструктура за сигурност, допълни той.