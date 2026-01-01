България е извадена от т.нар. „Списък 301“ за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Оттам отбелязват, че резултатът е следствие от „последователните и координирани действия на Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба със съдействието на Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ“.

Прокурори и следователи обединяват усилия срещу киберпрестъпленията, създадоха национална мрежа

Съгласно официалния доклад на американската страна решението е взето поради постигнатия „значителен напредък в правоприлагането и активизирането на наказателните производства срещу престъпления, свързани с онлайн пиратство“.

Отчетени са предприетите законодателни мерки, както и конкретни резултати от разследванията, включително проведените през януари 2026 г. мащабни операции срещу незаконното разпространение на защитено съдържание. Тогава под ръководството на прокуратурата съвместни екипи на Националната следствена служба, ДАНС и МВР, в партньорство с представители на американските правоохранителни институции, са извършили процесуално-следствени действия на 30 адреса в страната, припомнят от държавното обвинение.

Спирането на торент сайтове у нас: Разследват транзакции към българин с 12-годишна присъда в САЩ

В хода на операцията са неутрализирани ключови структури, поддържащи едни от най-посещаваните пиратски платформи в България, иззети са множество електронни доказателства и е прекратен достъпът до значителен обем незаконно съдържание. Установени са и лица, съпричастни към престъпната дейност.

В рамките на устойчивото партньорство между българските и американските власти преди две седмици в Националната следствена служба бе учредена Национална мрежа от прокурори и следователи, специализирани в противодействието на киберпрестъпленията и престъпленията срещу интелектуалната собственост“, добавят още от прокуратурата.

Митов: 30% ръст на иззетите фалшификати в ЕС през 2024 г.

От там отбелязват, че инициативата цели повишаване на експертния капацитет и ефективността на разследванията в тази динамично развиваща се сфера.

На събитието присъстваха и представителите на Департамента по правосъдие на САЩ – Кристи О’Майли, правен съветник по въпросите на компютърните престъпления и интелектуалната собственост, и Мат Ламберти, старши съветник, които изразиха подкрепа за съвместната работа и отчетоха постигнатите резултати в борбата с онлайн пиратството.