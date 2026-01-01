Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, бе учредена в Националната следствена служба (НСлС).

На събитието присъстваха временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, директорът на НСлС Борислав Сарафов, експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и представители на посолствата на САЩ в София и Букурещ, както и преподаватели и специалисти в областта на интелектуалната собственост и противодействието на киберпрестъпленията.

Основната цел на новосъздадената мрежа е да повиши компетентността и експертния потенциал на прокурорите и следователите при разследване на престъпления в киберпространството. Инициативата е отговор на обществените очаквания за по-бързи и ефективни разследвания.

Сарафов: Киберпрестъпленията бележат постоянен ръст

Ваня Стефанова изрази увереност, че мрежата ще даде добри резултати, като подчерта, че подобен модел вече е доказал ефективността си в борбата с трафика на хора и финансирането на тероризма. По думите ѝ специализацията, квалификацията и екипната работа са ключови за успеха.

„Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база. Това налага по-висока специализация и изграждане на устойчиви структури, които да могат да овладеят този увеличаващ се поток от престъпления“, заяви Борислав Сарафов.

Идеята за създаване на мрежата е на прокурор Рая Бончева от Върховната касационна прокуратура и на Светослав Василев, ръководител на отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС.

По време на събитието представители на Департамента по правосъдие на САЩ представиха модела на подобни структури в Съединените щати и възможностите за сътрудничество с българската страна. Беше отчетена и добрата работа на българските институции по разследването на торент тракерите „Арена“ и „Замунда“.

В Националната мрежа ще участват прокурори от всички нива – районни, окръжни и апелативни прокуратури, както и представители на Върховната касационна прокуратура и следователи от отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС. Целта е те да придобият необходимите знания и умения за по-бързо приключване на разследванията по този вид престъпления.

Светослав Василев подчерта, че сътрудничеството с Департамента по правосъдие на САЩ ще продължи, като акцентира върху усилията за противодействие на онлайн пиратството. „След затварянето на големите пиратски сайтове, наред са и по-малките, както и стрийминг платформи, излъчващи незаконно съдържание“, заяви той.