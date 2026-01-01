Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство, обяви на брифинг в Министерски съвет служебният премиер Андрей Гюров. Той, заедно със служебния вицепремиер по европейските средства Мария Недина, обяви, че Европейската комисия е дала отсрочка за реформите, касаещи антикорупцията и разследването на главния прокурор.

Недина: ЕК може да даде отсрочка за антикорупционния закон, за да не загубим средства по ПВУ

"Днес сме тук, за да представим още едно доказателство, че служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме на България два много важни ресурса - време и пари. Когато поехме управлението, в края на февруари, обратното броене по ПВУ течеше със скорост, която предишния парламент и правителство дори не се опитваха да догонят. Пред нас имаше две задачи. Първата - да подадем искане за четвърто плащане. И втората - да спасим близо половин милиард евро по второто и третото плащане. Пари, блокирани, заради политическата неохота на управляващите за борба с корупцията. Ние направихме и двете", заяви Гюров.

„Служебният кабинет не прежали 400 милиона евро по ПВУ заради липса на реформи. Днес можехме да получим окончателно „не“ от ЕК за тях, защото нямаме независимо разследване на корупцията и главния прокурор. Ние обаче не допуснахме това да се случи и след денонощни преговори Мария Нединиа и екипът ѝ успяха да променят срока, който изтича днес. Така кабинетът се пребори и времето не беше изгубено, а върнато. Отсрочката, която получихме е с ясно поставена задача – нова антикорупционана комисия и независимо разследване на главния прокурор“, обяви служебният министър-председател Андрей Гюров.

„В началото на април поискахме 900 млн. евро по четвъртото плащане. По-важното е, че не прежалихме 400 млн. евро, които бяха отписани от предишната власт“, каза служебният премиер. Той добави, че на 4 май България е можела окончателно да получи отказ от ЕК за тези средства, но след денонощни преговори, водени от служебния вицепремиер Недина и нейния екип, срокът е бил променен.

"На практика договаряме преместването за реформата за Антикорупционната комисия от второ и трето плащане в четвърто и пето, а реформата, която касае разследването на главния прокурор, от трето плащане се премества в пето плащане, тоест 31 август. Получихме позитивно становище от ЕК относно преместването на тези два срока", обясни Недина.

Гюров подчерта, че отсрочката е обвързана с ясна задача към новото правителство и новото парламентарно мнозинство – създаване на нова антикорупционна комисия и осигуряване на независимо разследване на главния прокурор. „Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост“, каза още служебният министър-председател.

По думите му необходимите законодателни текстове вече са подготвени от екипа на служебния вицепремиер, одобрени са от служебното правителство и са внесени в парламента. „Те сега са там, където често свършват добрите намерения – в деловодството на парламента“, каза Гюров.

Той изрази надежда новото мнозинство да използва спечеленото време и да не допуска ново забавяне. „Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания“, каза Гюров.

„Такива отсрочки не се случват само защото сме много добри преговарящи. Показахме решителност и действия, бяха крачките които показаха на ЕК, че сме готови да предприемем реформите. Новото мнозинство поне е декларирало желание за работа в тази посока“, добави Гюров в отговор на въпрос дали се водят преговори с новата власт.

Служебният премиер благодари на Мария Недина, на нейния екип и на всички министри за работата по четвъртото плащане, спасените средства по второто и третото плащане и допълнителните инвестиционни програми по ПВУ. „Оставяме около два млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство“, каза Андрей Гюров.

Вицепремиерът Недина обърна внимание и на усилията, положени във връзка с доставката на 35 влака по Плана за възстановяване и устойчивост. След среща на най-високо ниво в Кипър, страната ни получи уверение, че те ще бъдат доставени навреме.