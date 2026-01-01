19-годишна жена от София е задържана, след като е управлявала автомобил без книжка и след употреба на наркотични вещества, съобщиха от полицията.

Проверката е извършена на 2 май малко след 14:00 часа на ул. „Райко Даскалов“ в Радомир. Служители на реда спрели лек автомобил, управляван от младата жена. При извършената проверка било установено, че тя е неправоспособна.

Тестът с техническо средство отчел положителен резултат за бензодиазепини. Водачката е отказала да даде кръвна проба за химичен анализ.

Тя е задържана за срок до 24 часа с полицейска заповед. Установено е, че автомобилът не е нейна собственост и не е иззет.

По случая е образувано бързо производство, а работата по документирането му продължава.