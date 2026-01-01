18-годишен младеж е пострадал тежко при пътнотранспортно произшествие, станало на 3 май около 06:00 часа по пътя между селата Йорданово и Любен.

По първоначални данни той е управлявал лек автомобил, когато е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътно дърво. В резултат на катастрофата младежът е получил тежка черепно-мозъчна травма и е настанен в МБАЛ – Силистра с опасност за живота.

В автомобила са пътували още трима мъже на 19, 23 и 27 години, които също са пострадали. Двама от тях са с фрактури на ключици, а третият е с комоцио.

Екипи на пожарната служба в Дулово са съдействали за изваждането на водача и пътниците от катастрофиралия автомобил, както и за обезопасяване на мястото на инцидента.

На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. На водача е взета кръвна проба за химичен анализ.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.