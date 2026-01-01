Земетресение с магнитуд 6,0 разтърси централния филипински остров Самар в 14:09 ч. (09:09 българско време), съобщи Американската геоложка служба.
Земетресението е било на дълбочина 73,3 километра, на около девет километра от крайбрежния град Сан Хулиан в провинцията.
Местен полицай заяви пред АФП, че земетресението е било „силно и внезапно“, макар че засега няма съобщения за ранени.
„Тук, в полицейското управление, една от гредите, към които беше закрепен покривът ни, се счупи. Видях как някои мебели се размърдаха“, каза той и добави, че заедно с колегите си в момента са навън от страх от вторични трусове.
Земетресенията са почти ежедневно явление във Филипините, които се намират на тихоокеанския „огнен пръстен“ – дъга с интензивна сеизмична активност, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и през Тихоокеанския басейн.
През октомври източната част на Минданао беше разтърсена от две земетресения с магнитуд 7,4 и 6,7, при които загинаха най-малко осем души.
Те последваха трус с магнитуд 6,9, случил се няколко дни по-рано, при който загинаха 76 души, а 72 000 къщи бяха разрушени или повредени в провинция Себу в централната част на Филипините, според данни на правителството.