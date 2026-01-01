При стрелба, която се случи по време на парти на езерото Аркадия, североизточно от Оклахома Сити, бяха ранени най-малко 10 души, съобщи местната полиция, цитиран от KOCO-TV - партньорска телевизионна станция на ABC.



"Спешни екипи са транспортирали 10 души и до различни болници в района. Очаква се общият брой на ранените да се промени, тъй като хора са се придвижили самостоятелно до местни болници“, съобщи полицейското управление на Едмънд в социалните медии.



"Към момента няма актуализация за състоянието на пострадалите", се добавя още в изявлението, пише БНР .

Полицията отбеляза, че на този етап няма арестувани, които са заподозрени за стрелбата, и призова обществеността да се свърже с нея, ако има информация по случая.

Разследващите са се сблъскали с трудности при обработката на местопроизшествието поради тъмнината, въпреки че служителите заявиха, че се очаква условията да се подобрят с настъпването на деня. Властите също така съобщиха за получени множество спешни обаждания, свързани със стрелбата.



Събирането, където се е случила стрелбата, е описано от участниците като "неделна забавна сбирка", но полицията заяви, че все още няма подробности за естеството на партито, като например дали е било свързано с конкретно тържество. Смята се, че повечето участници са били млади хора или по-големи тийнейджъри, а служителите заявиха, че не вярват, че е имало малки деца.