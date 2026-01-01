38-годишен мъж е задържан за упражнено домашно насилие над жена, с която живее на семейни начала, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 1 май около 20:30 часа от 33-годишна перничанка. По думите ѝ тя е станала жертва на агресия от страна на партньора си. На място незабавно са изпратени полицейски екипи.

Задържаха агресивен мъж за домашно насилие над жена му в Пернишко

След извършен преглед е установено, че на жената е причинена лека телесна повреда. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По случая е започната работа по документиране на престъплението, като действията на органите на реда продължават.