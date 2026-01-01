Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен. Сигналът за инцидента е подаден около 3 часа.

Огънят е локализиран, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пожарът е обхванал значителни количества отпадъци и рециклируеми материали, което е довело до бързото му разпространение и интензивно горене.

На място работят четири екипа на пожарната. "Няма данни за обгазяване или задимяване към града, а най-близките жилищни сгради се намират на безопасно разстояние", каза главен инспектор Росен Георгиев, началник на пожарната в Сливен.

Причините за пожара все още не са установени. Не се изключва техническа неизправност или човешка небрежност.