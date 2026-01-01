Авария на главен водопровод оставя без вода Стралджа и селата Атолово, Лозенец и Воденичане.

Заради отстраняването ѝ водоподаването ще бъде прекъснато от 10:00 до 17:00 часа, или до приключване на ремонтните дейности, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).

Голяма авария остави 10 села в Тунджа и Стралджа без вода

Преди дни с решение на Общинския съвет в Стралджа беше задействана процедура за започване на мащабна реконструкция на напорен тласкател от водно-помпена станция „Петолъчката“ до резервоарите на град Стралджа.

Целта е да се подобри надеждността на водоснабдителната система, която в момента е амортизирана и често аварира.

Заради изключително амортизираната водопреносна мрежа, изградена преди повече от 80 години, авариите и липсата на вода в чешмите изобилстват в последните няколко години в Стралджанско.

През 2024 г. заради хронично безводие се стигна и до обявяване на частично бедствено положение в 20 от общо 22 населени места в общината, което продължи от юли до началото на октомври,