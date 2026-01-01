Прекъснато е водоподването в 10 села в общините Тунджа и Стралджа в Ямболска област заради възникнала сериозна авария по довеждащ водопровод между селата Окоп и Козарево. Това съобщиха от местното дружество „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК).

Без вода са населените места от т.нар. водоснабдителна група „Бакаджик“ - Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино, Каравелово, Тамарино, Саранско, Каменец и Войника, както и районът на лесопарк Бакаджик. В момента екип на дружеството работи активно по отстраняването на аварията, допълниха от ВиК-Ямбол.

Подобни аварии, оставящи без вода десетте села от т.нар. водоснабдителна група "Бакаджик" в Ямболско, има от години, като прекъсванията на водопоподаването са не само през летния сезон, а и през зимните месеци.

Два квартала в Ямбол - „Васил Левски“ и „Възраждане“, също са с прекъснато водоподаване днес, но причината там е извършвана реконструкция на старата и амортизирана водопроводна мрежа. Ремонтните дейности са на стойност близо един милион евро, част от инвестиционната програма на водоснабдителното дружество.