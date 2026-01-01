18-годишен младеж от Перник е задържан за хулиганство, след като е произвел изстрели с газ-сигнален пистолет от движещ се автомобил. Инцидентът е станал късно вечерта на 30 април на ул. „Христо Ботев“ в града.

По информация на полицията, младежът е пътувал в лек автомобил, когато е стрелял през прозореца на превозното средство. След подаден сигнал на телефон 112 органите на реда бързо са предприели действия по установяване на извършителя.

Малко по-късно той е бил открит и задържан за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.

Работата по разследването продължава съвместно с прокуратурата. Не се съобщава за пострадали хора при инцидента.