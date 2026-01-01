Приказка от цветя превърна пространството на "Флора Бургас 2026" в живо, пъстро платно от аромати и форми.

Изложението отвори врати и събра стотици жители и гости на града, съобщиха от Общината.

С участието на над 100 творци и 16 впечатляващи инсталации, събитието разгръща свят, в който природата и изкуството се срещат и вдъхновяват.

Цветните композиции не просто украсяват - те разказват истории, събуждат сетивата и носят усещане за пролет.

Сред най-запомнящите се акценти са инсталациите с вплетени велосипеди - елегантен намек към предстоящото преминаване на Giro d’Italia през града, които внасят движение и съвременно звучене.

„От години възприемаме, че с „Флора“ Бургас отваря широко вратите за следващия активен сезон“, заяви по време на откриването заместник-кметът Диана Саватева.

В програмата бе включено дефиле на тоалети цветя, изработени от студенти "Моден дизайн" от Национална художествена академия- филиал Бургас, с преподавател доц. д-р Александър Гергинов и представени от балетни класове на НУМСИ "Проф.ПанчоВладигеров", концерт на група „Горещ пясък“, атрактивен уличен спектакъл на Държавен куклен театър -"Бургаски гларуси" и танцови изпълнения малчуганите от ДГ"Калинка".

Тазгодишната тема е вдъхновена от колоезденето и активния начин на живот, като доминиращият цвят е розовото - символ на Giro d’Italia.

Събитието е част от амбицията на Бургас да се утвърди като кандидат за Европейска столица на културата през 2032 година.

"Флора Бургас 2026" ще продължи до 10 май и предлага богата програма с разнообразни атракции за жителите и гостите на града.