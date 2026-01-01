На 8 и 9 май ще бъде ограничено паркирането на автомобили по трасето, по което ще премине колоездачната колона на Giro d’Italia. Собствениците на превозни средства ще трябва да ги изместят заради въведените мерки за сигурност, съобщиха от Общината.

Екипи на Община Бургас ще извозят автомобилите, които не са били преместени навреме. Колите, които ще бъдат репатрирани на 8 май ще бъдат оставени на паркинга на Северния плаж. Автомобилите, които ще бъдат преместени на 9 май ще бъдат оставени на наказателния паркинг. Престоят на колите ще е безплатен.

На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците: „Димитър Димов“, „24-ти Черноморски пехотен полк“, бул. „Демокрация“, „Булаир“, бул. „Иван Вазов“, „Индустриална“, „Спортна“, бул. „Тодор Александров“ и улиците, които ги пресичат.

На 9 май обиколката ще премине по улиците: „Александровска“, бул. „Иван Вазов“, „Цар Петър“, „Христо Ботев“, „Одрин“, „Струга“, бул. „Стефан Стамболов“. Ограничението за паркиране ще важи и за улиците, пресичащи трасето.

За удобство на бургазлии и гостите на града, в дните от 6 до 9 май Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно.