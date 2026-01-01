23-годишен мъж от Сандански е подал сигнал за нанесен му побой в нощно заведение в града, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 03:00 часа на 2 май в дискотека в Сандански, където мъжът е бил ударен в областта на главата и тялото. По негови данни нападението е извършено от трима мъже, двама от които са били част от охраната на заведението.

След предприети незабавни действия от страна на полицейските служители са установени предполагаемите извършители – мъже на 21 и 23 години от село Яворница и 30-годишен жител на Сандански.

Тримата са задържани за срок до 24 часа със заповед на органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.