Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към Военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предаде Ройтерс.

Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока.

„Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран“, се казва в иранското изявление.