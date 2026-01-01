Военномедицинската академия вече разполага с високоспециализирана апаратура, която разширява капацитета ѝ за провеждане на въздушна медицинска евакуация на тежко болни и пострадали пациенти, съобщиха от болничното заведение.

Закупени са пет пълни комплекта, включващи монитор за жизнени показатели, респиратор, перфузор, кислородни бутилки, както и допълнително оборудване – дефибрилатор и аспирационна помпа. Тази апаратура позволява поддържането на интензивни грижи и реанимационна готовност по време на транспорт на дълги разстояния.

С внедряването на апаратурата ВМА вече има възможност да осъществява едновременно въздушна евакуация на до петима пациенти в тежко състояние, които се нуждаят от непрекъснато наблюдение и високоспециализирано лечение по време на полет. Апаратурата е сертифицирана за работа на борда на самолет и е в готовност за незабавно монтиране, което гарантира бърза реакция при спешни ситуации, пише в съобщението.

От болничното заведение допълниха, че то е единственото в страната, в което разполагат както със специализирано оборудване, така и с подготвени медицински екипи за въздушна медицинска евакуация. В тясно сътрудничество с Военновъздушните сили медиците могат да реагират при масови бедствия, аварии и военни конфликти, когато е необходимо бързо извеждане и стабилизиране на голям брой пострадали.

„С тази апаратура значително повишаваме способностите си за оказване на медицинска помощ в екстремни условия. Въздушната медицинска евакуация изисква не само техника, но и отлично подготвени екипи, които могат да работят в динамична и рискова среда“, каза проф. Любомир Алексиев, началник на катедра „Авиационна и морска медицина“ към ВМА.

Той допълни, че медицинските екипи провеждат регулярни тренировъчни полети при различни сценарии и летателни условия с цел поддържане на висока оперативна готовност и усъвършенстване на координацията между медицинските и авиационните структури.