Италианска консултантка по красота, която твърди, че е наследница на богатството на Lamborghini, спечели правото да докаже претенциите си в съда.

37-годишната Флавия Борцоне отдавна заявява, че е дъщеря на Тонино Ламборгини — един от най-богатите хора в Италия.

През 2024 г. тя разкри, че е наела частен детектив, който да претърси боклука на певицата Елетра Ламборгини — дъщеря на Ламборгини — и е открил сламка, от която тя е пила. Според Борцоне това доказва, че двете са полусестри. Семейството обаче оспорва доказателството, като твърди, че ДНК пробата е взета без съгласие и следователно е „незаконна“.

Сега Върховният касационен съд на Италия постанови, че Борцоне не е биологично дете на мъжа, който я е отгледал в Неапол заедно с майка ѝ — оперната певица и преподавателка Росалба Колозимо.

Решението отваря възможност съдът да установи дали Тонино Ламборгини — единственият син на Феручо Ламборгини — е нейният биологичен баща.

Ако съдът признае Борцоне за негова дъщеря, тя вероятно ще има право на равен дял от наследството му заедно с останалите му пет деца.

Борцоне твърди, че майка ѝ се е запознала с Тонино Ламборгини в края на 80-те години, когато е била на 17 години. По думите ѝ той спрял и ѝ предложил превоз, докато тя чакала автобус в Милано. Двамата започнали връзка и през 1988 г. се родила Борцоне.

След като публично оповести претенциите си през 2019 г., тя се изправи пред продължителна съдебна битка, за да докаже връзката си със семейството Ламборгини.

През 2024 г. Борцоне и майка ѝ бяха оправдани по обвинения в клевета. Тогава тя заяви пред съда: „Не искам да обидя никого. Просто искам да знам чия дъщеря съм.“

„Това, което ни интересува сега, е да установим дали това момиче е дъщеря на Ламборгини“, заяви пред The Times адвокатът на Борцоне, Серджо Кулиерси. „Тя е млада жена, която е страдала много.“