51-годишен турски гражданин е привлечен като обвиняем за тежката катастрофа с жертва на пътя Велико Търново-Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 30 април между селата Самоводене и Поликраище.

Тежка катастрофа със загинал затвори пътя Велико Търново - Русе

Произшествието е станало между три автомобила и е причинена смъртта на единия от водачите.

Турският гражданин е задържан за 72 часа. Припомняме, че отново на 30 април край Самоводена е станала още една катастрофа с жертва.

Жена е починала след катастрофа на пътя Велико Търново – Русе

Произшествието е станал между два автомобила - румънски и български.

Пострадала е възрастна жена, пътувала в българския автомобил и е починала на път за болницата.