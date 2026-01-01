Министерството на правосъдието публикува Концептуална и процедурна рамка за упражняване на правомощието на министъра да предлага на Висшия съдебен съвет кандидати за ръководни длъжности в съдебната власт. Това съобщиха от ведомството.

Документът е разработен по възлагане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов в диалог със съсловните организации в съдебната власт, неправителствения сектор и академичните среди.

Той въвежда цялостен нов подход към упражняването на конституционно заложеното право на министъра на правосъдието. Моделът цели да осигури условия за правото да се използва за постигане на дългосрочни цели като ефективност на институциите, независимост на съдебната власт и повишаване на общественото доверие, се посочва в съобщението.

Рамката не създава нови правомощия, обвързващи изисквания или права за кандидатите и не ограничава преценката на министъра. Моделът предоставя методическа и организационна основа за повишаване на качеството, ефективността и обществената видимост на решенията на министъра в рамките на установения конституционен баланс.

От министерството посочват, че рамката обединява три основни компонента. Първият е изготвен по съвременни научни методологии компетентностен модел за длъжностите на главен прокурор, председатели на върховните съдилища, директор на Националната следствена служба и административни ръководители в прокуратурата. Установените със закон за всяка длъжност правомощия са преобразувани в система от знания, умения и качества (компетентности), които са необходими за заемане и ефективно и безрисково изпълнение на длъжността.

Вторият компонент е методика за оценяване на кандидатите. Тя използва примерни обективни и проверими показатели, които позволяват да се проследят професионалният опит, резултатите от дейността, управленският профил и репутацията на кандидатите.

Третият компонент е процедурна рамка със състезателен характер. Тя предвижда етапи за набиране, оценяване и съпоставяне на кандидатите, както и механизми за прозрачност и публичност на процеса.

Рамката не предрешава техническите подробности на процедурите – срокове, конкретни методики за извършване на конкретни процедури, документни източници и др.

С публикуването на рамката Министерството на правосъдието поставя акцент върху стратегическата роля на кадровите решения в съдебната система като значим фактор за нейното управление, ефективност и обществена легитимност, се посочва в съобщението. Целият документ е достъпен на сайта на ведомството.

В началото на март служебният министър Андрей Янкулов съобщи, че ще покани представители на професионалните юридически общности и гражданския сектор на консултации за изработване на критерии за номинации за ключови постове в правосъдието. Според Андрей Янкулов идеята е кандидатурите за ключови позиции в съдебната власт да бъдат предлагани на министъра от професионални и граждански организации и да се ползват с тяхната подкрепа и доверие, след което той да използва правомощията си да ги предлага на компетентните органи по избор.