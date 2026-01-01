Денят на храбростта и празник на Българската армия 6 май ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена на Българската армия и знамената-светини. В рамките на тържествения ритуал ще бъдат изпълнени полети с вертолет, военнотранспортни и щурмови самолети и изтребители.

Полетите с прелитане на малка височина над площад „Св. Александър Невски“ в столицата ще бъдат изпълнени на дати и във времеви прозорци, както следва:

- на 5 май 2026 г. - тренировъчни полети с разчет за прелитане над град София във времеви прозорци от 9.00 ч. до 11.00 часа;

- на 6 май 2026 г. — съвместни полети за демонстриране на способности на военната авиационна техника с разчет за прелитане над град София във времеви прозорец от 10.00 часа до 11.00 часа.

След участието в тържествения ритуал на 6 май, при прибирането си към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнят празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив.

Информация за тържествените прояви по повод Деня на храбростта и празник на Българската армия в столицата и в страната ще ви предоставим допълнително.