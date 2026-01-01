Две кучета са открити мъртви в местността „Чермидарката“ в землището на град Белица, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 11:00 часа на 2 май в Районното управление в Разлог. По първоначална информация става въпрос за две кучета от породата българско овчарско куче.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Причините за смъртта на животните се изясняват. Работата по случая продължава.