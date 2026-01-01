11-годишно момиче е починало от раните, получени при стрелба в училище в южната част на Турция преди повече от две седмици, с което броят на жертвите достигна 10. Алмина Агаоглу е починала в болница, съобщи частният телевизионен канал NTV.

На 15 април 14-годишен младеж откри огън в училище в провинция Кахраманмараш, убивайки девет ученици на възраст 10 и 11 години и един учител. Младежът загина на място.

Властите заявиха, че момчето е донесло пет огнестрелни оръжия в училището и е син на бивш полицейски инспектор, който впоследствие е бил арестуван, предаде АФП.

При отделен инцидент, станал ден по-рано в югоизточната провинция Шанлъурфа, бивш ученик откри огън в бившето си училище, ранявайки 16 души, след което се самоуби, когато полицията го обгради.

Атаките предизвикаха обществено възмущение. Президентът Реджеп Тайип Ердоган уволни заместник-министъра на образованието и съобщи, че правителството ще въведе мерки, включително ограничения върху притежаването на огнестрелно оръжие.