Тийнейджърът, който откри огън в училище в Кахраманмараш в Южна Турция и уби 9 души, е отдавал почит на извършителя на мизогинистично нападение в Съединените щати, съобщи турската полиция.

„Първоначалните резултати от разследването показват, че извършителят е използвал в профила си в WhatsApp изображение, свързано с Елиът Роджър, който извърши нападение в САЩ през 2014 г.“, се посочва в изявление на Главната дирекция на турската полиция.

Бащата на стрелеца, бивш полицейски инспектор, е бил задържан и поставен под предварителен арест, предаде АФП.

Препратката към Елиът Роджър е свързана с нападението в Айла Виста, Калифорния, през 2014 г., при което той уби шестима души в университетския кампус в Санта Барбара, преди да се самоубие. В разпространено преди атаката видео той заявява, че това е „наказание“ за жените, които са го отхвърлили.

Сред жертвите в Кахраманмараш са осем ученици - пет момчета и три момичета на възраст между 10 и 11 години - както и 55-годишна учителка, сочат данни от списък на общината. Погребенията им ще се състоят днес.

Нападателят, на 14 години, е починал, съобщи по-рано областният управител Мюккерем Юнлюер, без да уточни „дали става дума за самоубийство или това се е случило в хаоса“.

„Цифровите носители, иззети при претърсванията в дома на извършителя и в автомобила на баща му, са конфискувани и се анализират. По първоначални данни няма връзка с тероризъм, най-вероятно става дума за изолиран акт“, добави полицията.

По-рано Юнлюер обясни, че ученикът е дошъл в училище с оръжия, вероятно на баща му, в раницата си, влязъл е в две класни стаи и е открил безразборна стрелба.

Подобни инциденти са рядкост в Турция, въпреки че по оценки на местна фондация в страната циркулират десетки милиони огнестрелни оръжия, повечето от които незаконни.