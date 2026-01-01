Европейците са „чули“ посланието на президента на САЩ Доналд Тръмп за войната с Иран и „поемат по-голяма отговорност“.

Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, след като Вашингтон обяви, че ще изтегли 5000 войници от Германия, предаде АФП.

„Европейските лидери разбраха посланието. Те го чуха ясно и недвусмислено“, каза Рюте преди разговорите с европейските лидери в Армения, признавайки „разочарованието от страна на САЩ“ пред съпротивата на европейските съюзници да се присъединят към войната.

„Европейците поемат по-голяма роля, по-голяма роля за Европа и по-силна НАТО“, настоя генералният секретар на алианса преди срещата на Европейската политическа общност, доминирана от двойната заплаха за сигурността, породена от войните в Украйна и Близкия изток.

„Видяхме, че всички тези страни сега участват със своите двустранни споразумения, като гарантират, че когато става въпрос за искания за бази и цялата логистична подкрепа“, добави той.

Изтеглянето на войски от Пентагона идва в момент, когато трансатлантическите връзки са сериозно напрегнати заради войната в Близкия изток – въпреки че германският канцлер Фридрих Мерц настоя на 3 май, че няма „никаква връзка“ с неотдавнашния му конфликт с Тръмп по този въпрос.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас определи „момента“ на съобщението като „изненада“. „Отдавна се говори за изтегляне на американските войски от Европа Но, разбира се, моментът на това съобщение е изненада“, заяви тя в Ереван.

„Мисля, че това показва, че трябва наистина да укрепим европейския стълб в НАТО и трябва наистина да правим повече“, каза Калас, като подчерта, че „американските войски не са в Европа само за защита на европейските интереси, но и на американските интереси“.

Европа увеличава разходите си за отбрана на фона на опасенията относно ангажимента на Тръмп към НАТО и руската агресия срещу Украйна – тенденция, подчертана от редица лидери в арменската столица.

„Европейците поемат съдбата си в свои ръце, увеличават разходите си за отбрана и сигурност и изработват свои общи решения“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

„Трябва да засилим военните си способности, за да можем да се защитим и да се предпазим“, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. | БГНЕС