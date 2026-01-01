"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 5 май - вторник във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Кръстова вада“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Вили Казасян“ от ул. „Янкул Хрильовски“ № 34 до ул. „Иван Андонов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Иван Андонов“ №6.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.