Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) обяви, че въоръжените сили на страната са прехванали три крилати ракети, изстреляни от Иран, предаде Франс прес.

Ракетите са били неутрализирани над териториалните води на ОАЕ. Четвърта крилата ракета е паднала в морето.

Министерството призова хората да се укрият в убежища.

Държавната новинарска агенция УАМ съобщи не само за изстреляни ракети, но и за пуснати дронове.

Властите във Фуджейра казаха, от своя страна, че в петролната индустриална зона в емирството е избухнал пожар след атака с дрон, изпратен от Иран, предаде Асошиейтед прес.

Екипи на Гражданска защита незабавно са били разположени на място, за да овладеят пожара.

Това беше втората подобна тревога днес, след като през последните седмици, след влизането в сила на прекратяването на огъня с Иран на 9 април, не бяха обявявани тревоги, отбелязва Асошиейтед прес.

Към момента няма информация за жертви.

Министерството на външниге работи на ОАЕ опредери ракетния обстрел като "сериозна ескалация", която представлява "пряка заплаха" за сигурността на страната, предаде Ройтерс.

Емирствата си запазват "пълното и легитимно право" да отговорят на иранските атаки, се подчертава в изявлението.