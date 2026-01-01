Столичната община стартира втората вълна планови обработки срещу вредители за 2026 г. Дейностите обхващат големите градски паркове и градини, обществени тревни площи, междублокови пространства, гробищни паркове, както и зелените ивици по протежението на ключови булеварди в целия град.

Вторите обработки за годината стартираха на 4 май от централната градска част в „Южен парк“, Борисовата градина“, междублоковите пространства в район „Триадица“ и площите край големите пътни артерии като бул. „Цариградско шосе“ и бул. „България“.

Новата фаза надгражда вече извършената през март и април работа, когато екипите приключиха първата обработка против кърлежи, две ларвицидни третирания срещу комари и две пълни обработки срещу гризачи. За да се гарантира максимална ефективност и спокойствие за гражданите,пръсканията срещу кърлежи и бълхи се провеждат рано сутрин до 10:00 часа, докато пръскането срещу комари се планира за часовете след 22:00 часа, когато вредителите са най-активни.

Всички терени, които подлежат на третиране, ще бъдат предварително обозначени с информационни табели от изпълнителите. На тях е посочена подробна информация за вида на обработката, използвания препарат, карантинния период и фирмата изпълнител. Специализираният контрол върху качеството и технологията на дейностите се осъществява от експерти на Столичната регионална здравна инспекция.

При сигнали от граждани за наличие на вредители на общински терени, Столичната община има готовност да извърши и допълнителни извънпланови третирания. Информация за тези рискови места се подава към съответната районна администрация, която организира последващата обработка от фирмите изпълнители.

Пълният График по райони и обекти е достъпен на интернет страницата на общината.