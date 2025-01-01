Европа трябва да бъде по-бърза, по-умна и повече Европа, това заяви еврокомисарят Екатерина Захариева в подкрепа на думите на председателя на Европейската комисия (EК) Урсула фон дер Лайен по време на годишната й реч по-рано през деня.

"Европа трябва да мисли повече за себе си, да подсилва отбраната, сигурността, да подсилва конкурентоспособността си и да се грижи за гражданите си. Това бяха и основно в посланията на речта на Фон дер Лайен. И системните групи в парламента, независимо че имат различия по някои от темите, изразиха подкрепа за този план на Комисията за следващата година. Нормално е всички да имаме различни виждания, но нека се обединим, да намираме заедно бързи решения", посочи Захариева.

По повод напрежението в Полша и поисканото провеждане на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО заради руските дронове над страната, българският еврокомисар заяви, не може да предвиди какво е в главата на руските лидери, а тези провокации се случват постоянно.

"Това не е първи път, когато те нарушават въздушното пространство на държава членка на ЕС и НАТО, така че това не е изненада. Това е сериозно нарушение и аз гледам сериозно на него. Наложило се е да свалят тези дронове. Гледаме сериозно и действаме сериозно, защото за по-малко от 200 дни Европейската комисия предложи много мерки, свързани с подсилването на сигурността", посочи Екатерина Захариева и допълни: "Това, което Урсула фон дер Лайен каза, е много важно - абсолютна солидарност и общо подсилване на източните граници на ЕС, защото както и тя каза - те пазят и нас, пазят и останалите държави, които не граничат директно с Украйна, Русия или Беларус. Вчера бе одобрен и SAFE пакетът, България ще получи почти близо 3 млрд. по искане на българското правителство".

