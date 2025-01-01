Европейската комисия съобщи, че е одобрила предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. Тази стъпка се очаква да помогне на държавите от ЕС да купуват съвместно отбранителни изделия. Към програмата досега проявиха интерес 19 държави от ЕС, сред които и България. За нашата страна програмата предвижда бюджет от близо 3,27 милиарда евро.

Програмата за действия в областта на европейската сигурност (SAFE) бе приета от Съвета на ЕС през май и предоставя дългосрочни нисколихвени заеми. Тази програма се очаква да помогне за допълнителна подкрепа за Украйна, като включи съвместни действия с украинската отбранителна промишленост, се пояснява в съобщението.

Предвиден е 10-годишен гратисен срок за погасяване на заемите, като държавите от ЕС трябва да представят до края на ноември национални инвестиционни планове . След това ЕК ще оцени плановете и е готова да изплати първите суми в началото на следващата година.

Комисията очаква съвместните обществени поръчки в областта на отбраната да доведат до бързо преодоляване на пропуските в способностите и до повишаване на оперативната съвместимост. Очаква се с това цените на придобиваните способности да бъде намалена. Програмата е открита за участие към държави, които предстои или желаят да се присъединят към ЕС, отбелязва ЕК.

Програмата SAFE финансира покупките на боеприпаси, артилерийски системи, средства за пехотата, дронове, както и защита на инфраструктура, на комуникациите и развитие на инфраструктура с двойно предназначение. ЕС ще покрива също разходи за придобиването на подводници, транспортни самолети, системи за презареждане във въздуха, развитие на изкуствен интелект и за водене на бой в електронна среда.