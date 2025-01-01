Председателят на Европейската комисия (EК) Урсула фон дер Лайен произнесе дългоочакваната си реч за състоянието на Европейския съюз пред Европарламента в Страсбург.

"Европа е в битка - битка за континент, който е обединен и мирен. Това е битка за бъдещето ни", започна словото си председателката на ЕК.

Това лято ни показа, че няма място за носталгия. Европа трябва да се бори за мястото си на световната карта. Трябва да създадем нова Европа, заяви Фон дер Лайен, като намекна, че Западните Балкани и Молдова трябва да станат част от Съюза.

Тя подчерта, че светът е „безпощаден“ и европейците усещат въздействието на световната криза, по-високите разходи за живот и „безкрайния поток от събития“ – от опустошителните сцени в Газа до неспиращите артилерийски нападения на Русия срещу Украйна. „В момента се определят фронтовите линии на нов световен ред, основан на силата. Затова, да, Европа трябва да се бори за мястото си в свят, в който много големи сили са или противоречиви, или открито враждебни към Европа“, заяви тя.

В тази връзка, основният призив на председателката на ЕК беше за единство – между държавите членки, институциите на ЕС и проевропейските демократични сили в Европейския парламент. Това според нея е „единственото, което може да постигне това, от което се нуждаят европейците“.

Украйна:

Войната в Украйна беше централна тема в речта. Фон дер Лайен разказа историята на 11-годишния Саша, отвлечен от руските сили в Мариупол, и неговата баба Людмила, която е преминала през няколко държави, за да го върне обратно. Благодари на Саша и Людмила, които присъстваха в залата, и призова за подкрепа на „непрестанната борба на Украйна за свобода“.

Тя подчерта, че президентът на Русия Владимир Путин отказва да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, и съобщи, че ще организира нова среща на Международната коалиция за връщане на децата, отвлечени от руската армия в Украйна.

Фон дер Лайен категорично заяви, че войната трябва да приключи със „справедлив и траен мир“, като посочи, че „свободата на Украйна е свободата на Европа“. Призова за „по-голям натиск върху Русия“ чрез „повече санкции“, включително работа по 19-ия пакет, фокусиран върху по-бързото премахване на нуждата от руски изкопаеми горива, сенчестия флот и трети държави.

"Работим по 19 пакет (санкции срещу Руската федерация)", каза председателката на ЕК.

По отношение на финансирането, тя обяви, че Европа ще работи спешно върху ново решение за финансиране на военните усилия на Украйна въз основа на „блокираните руски активи“. С парите, свързани с тези активи, може да се предостави на Украйна „заем за репарации“. „Самите активи няма да бъдат пипани“, а заемът ще бъде изплатен, едва след като Русия плати репарациите.

Председателката също така обяви нова програма, наречена „Качествено военно предимство“ (Qualitative Military Edge), за инвестиции във въоръжените сили на Украйна, като пример даде дроновете. Тя обяви, че Европа ще отпусне по-рано 6 милиарда евро от заема за ускоряване на извънредните приходи за Украйна и ще сключи алианс за дронове с нея.

Тя сподели плановете на Комисията за нов военен алианс с Украйна, който ще предостави 6 милиарда евро на Киев за производството на дронове: "Украйна има изобретателност, сега й трябва мащаб".

Фон дер Лайен предупреди, че Eвропа ще защити всеки инч от територията си, и подчерта нуждата от укрепване на източния фланг.

Тя призова Европа да бъде готова да поеме отговорност за собствената си сигурност. Тя подчерта, че въпреки важното значение на НАТО, само „силна и надеждна европейска отбрана“ може да гарантира сигурността на ЕС.

Фон дер Лайен изтъкна напредъка в изграждането на Европейския отбранителен съюз, включително програмата „Готовност 2030“ (Readiness 2030) и програмата SAFE за съвместни покупки. Като спешна необходимост тя обяви, че ще се работи за подкрепа на източния фланг на Европа чрез инициативата „Бдителност по източния фланг“ (Eastern Flank Watch), което включва инвестиции в „наблюдение от космоса в реално време“ и изграждане на „стената от дронове“, по призива на балтийските държави.

Фон дер Лайен обеща пътна карта за общи отбранителни проекти и създаване на „европейски семестър за отбраната“ с ясни цели за 2030 г. Тя увери: „Европа ще защитава всеки квадратен сантиметър от своята територия.“

Газа:

"Хора умират, докато молят за храна. Майки държат мъртвите си деца. Гладът не бива да се използва като оръжие. Това трябва да спре", каза председателката на ЕК по отношение на войната в Газа. Тя беше категорична, че Комисията вижда двудържавното решение като единствения начин за постигане на мир. Фон дер Лайен заяви, че ЕК подготвя санкции срещу Израел, но призна, че намирането на мнозинство за приемането им ще е трудно.

Фон дер Лайен потвърди ангажимента на Европа за „истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци“, като призова за освобождаване на заложниците, безпрепятствен достъп за хуманитарна помощ и незабавно прекратяване на огъня. В дългосрочен план „единственият реалистичен мирен план“ е този, базиран на „две държави, съжителство в мир и сигурност“.

Икономика:

По думите й дигиталното евро ще улесни компаниите и клиентите им. Тя подчерта, че изкуственият интелект гарантира независимостта на ЕС, и сподели плановета на ЕК за мащабни инвестиции в европейски технологични компании.

Що се отнася до "зелените" технологии, Фон дер Лайен заяви, че Комисията ще предложи въвеждането на нов стандарт "Произведено в Европа" (Made in Europe), и потвърди ангажимента на ЕК за 55% процента по-малко вредни емисии до 2030 г.

Председателката на ЕК каза, че инфлацията в Съюза е била причинена от зависимостта на ЕС от руски изкопаеми горива.

Фон дер Лайен обяви плановете на ЕК за повече инвестиции в производството на малки достъпни превозни средства: "Не бива да позволяваме на Китай да доминира в това отношение. Бъдещето е в електрическите автомобили".

"На прага сме на нова световна здравна криза", изтъкна председателката на Комисията и обяви нова европейска инициатива за справяне с болестите полиомиелит и морбили.

Миграция:

Урсула фон дер Лайен постави акцент върху миграцията като ключов въпрос за защитата на европейската демокрация. Тя заяви, че е от съществено значение да се покаже, че „демокрацията предоставя решения на основателните опасения на хората“ и че „при никой друг въпрос това не е толкова очевидно, колкото при миграцията“. За да се справи ЕС с това предизвикателство, Фон дер Лайен посочи, че Комисията е предложила утрояване на финансирането за миграцията и управлението на границите в следващия бюджет.

Европейците показаха, че са готови да помогнат на имигрантите, но много от тях в момента смятат, че правилата им (на държавите им) не се спазват. Само 20% от имигрантите, които трябва да напуснат (Съюза), са го направили, това не трябва да продължава. Европа трябва да реши кой идва на континента, не трафикантите, заяви Фон дер Лайен, като сподели плановете на ЕК за санкции и строги наказания за трафикантите на хора.

"Преди 80 години континетът ни представляваше ад на земята. Преди 40 години той беше разделен от стена. Във всеки от тези случаи обаче европейците взеха решението да се борят за по-светло бъдеще, да се обединят и да направят своето единство по-силно. Именно към това ще се стремя всеки ден заедно с вас. Да живее Европа!", заключи председателката на ЕК.

Въпреки че европейците са показали готовност да помагат на хората, бягащи от война, Фон дер Лайен отбеляза, че „разочарованието им нараства, когато остават с впечатлението, че нашите правила не се спазват“. Поради тази причина председателката на ЕК призова за система, която е „човечна, но не и наивна“, и подчерта необходимостта от сериозно отношение към връщането в родните им страни на търсещите убежище, чиято молба е била отхвърлена.

Отношенията със САЩ:

Европейският съюз получи най-добрата възможна търговска сделка, осигурихме на европейските компании предимство, каза Урсула фон дер Лайен в годишната си реч.

„Гарантирахме, че Европа получи най-добрата възможна сделка. Поставихме нашите компании в относително предимство. Защото някои от нашите преки конкуренти са изправени пред много по-високи американски мита", каза Фон дер Лайен.

В края на юли САЩ и ЕС постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15 на сто върху европейския износ за САЩ.

„Търговските ни отношения със САЩ са най-важни за нас. Всяка година изнасяме стоки на стойност над 500 милиарда евро за САЩ. Милиони работни места зависят от това", подчерта председателят на ЕК. „Аз не вярвам в митата. Митата са данъци. Но сделката осигурява решаваща стабилност в отношенията ни със САЩ във време на сериозна глобална несигурност“, добави тя.

Достъпност и качество на живот:

В отговор на притесненията на европейците относно разходите за живот, Фон дер Лайен обяви няколко инициативи, насочени към социална справедливост и достъпност:

- Заетост: Ще бъде предложен „законодателен акт за качествени работни места“.

- Бедност: Комисията ще представи амбициозна „Европейска стратегия за борба с бедността“ с план за изкореняването ѝ до 2050 г., подкрепен от „силна гаранция за децата“.

- Енергия: Ще бъде предложен нов „пакет за електроенергийните мрежи“ (Grids Package) и инициативата „Енергийни магистрали“ (Energy Highways) за премахване на осем критични „препятствия“ в енергийната инфраструктура на ЕС.

- Жилища: В отговор на „жилищната криза“, която Фон дер Лайен нарече „социална криза“, до края на годината ще бъде представен „първият по рода си европейски план за жилищно настаняване на достъпни цени“. Ще бъдат преразгледани правилата за държавна помощ, за да се улесни подкрепата за жилища, и ще бъде свикана „първата среща на върха на ЕС по въпросите на жилищното настаняване“.