Системите на борда на самолета са били в изправност, машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение (РВД) и самолетът е бил видим от системите за наблюдение на въздушното пространство. Забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на изслушване от трибуната на Народното събрание в отговор на въпроси на депутати по темата.

Той бе категоричен, че не става дума за хибридна атака, а за нарушение в честотите: "Данните от няколко платформи за мониторинг на смущения в глобалната система за навигация (GPS) показват, че за периода 00:00-24:00 ч. на 31 август 2025 г. над България са наблюдавани зони с различна степен на нарушения в GPS сигнала. Най-значителни са по черноморско крайбрежие (над 50%). От 537 полета за денонощието, 54 са докладвали за констатирани нарушения в сигнала".

Инцидент със самолета на Фон дер Лайен на летище Пловдив, подозират руска атака

На основание спешно обсъждане в оперативен порядък информация от структурите с правомощия за контрол на радиочестотния спектър – Комисията за регулиране на съобщенията, Държавна агенция "Национала сигурност" и РВД за GPS сигналите на земята не са констатирани смущения или спуфинг в района на летище Пловдив с въздействия на средства и системи, използвани за въздушна навигация и кацане, каза Желязков.

Не са получени доклади за такова въздействие от другите въздухоплавателни средства, прелитащи в района през посочения период, добави той. От разговора между командира и екипажа, и на екипажа и ръководителя на полета няма индикация за притеснения от страна на пилота. Ситуации със загуба на GPS сигнал са многократно тренирани и са налични стандартни процедури за действие, увери Желязков.

През цялото времетраене на полета транспондерът е излъчвал постоянно с добро качество на GPS сигнала, няма индикация за наличие на продължителни смущения и заглушаване, каза премиерът. Случаи на частично или пълно прекъсване на GPS сигнали са нормални в Европа и в България, особено в гъсто населени райони. Росен Желязков посочи, че забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо.

Аеронавигационни събития, свързани със смущения в GPS сигналите като цяло, не се квалифицират като инциденти, които да предполагат задължително разследване от компетентен органи съгласно действащата нормативна уредба, каза още министър-председателят. Премиерът подчерта, че подобни случаи не се третират като инциденти, тъй като са осигурени всички необходими средства и процедури, които да осигурят безопасно изпълнение на полетите. Крайната преценка за необходимостта да разследване е на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт. От страна на Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА) е извършена необходимата проверка, посочи още Росен Желязков.

Той увери, че наличните в ДАНС технически средства не са констатирали смущения на 31 август в района на летище Пловдив, същото е потвърдено и от координация с КРС и РВД. Въоръжените сили на Русия разполагат със системи за заглушаване и нарушаване на сигналите на системата GPS, каза Желязков. Премиерът подчерта, че начините и средствата за водене на радиоелектронна война от Русия с базирани системи на полуостров Крим правят така, че от Хелзинки до Триполи има смущения в радиочестотния спектър, които са целенасочено таргетирани към спътниците на GPS системите.

Премиерът бе категоричен - няма данни за външна намеса. "Случаите на частични или пълни прекъсвания на GPS сигнали са напълно нормални в Европа и България, особено в гъстонаселени райони. Системите на борда на самолета са били в изправност. Официален орган или институция не е информирал ЕК за това", заяви Желязков и подчерта още веднъж, че такива случаи не се определят като инциденти, а само се докладват.

Премиерът обобщи, че подобни смущения в честотите нарастват след конфликта в Украйна.